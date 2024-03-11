Дерматолог Скорогудаева: питание, болезни ЖКТ и витамин D могут развить розацеа

Часто у людей после горячей или острой еды или алкоголя краснеет лицо. Так проявляется розацеа — хроническая дерматологическая патология, которая выражается в покраснениях и красноватой сыпи на коже лица.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии