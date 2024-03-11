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Дерматолог Скорогудаева: питание, болезни ЖКТ и витамин D могут развить розацеа

Дерматолог Скорогудаева: питание, болезни ЖКТ и витамин D могут развить розацеа

Часто у людей после горячей или острой еды или алкоголя краснеет лицо. Так проявляется розацеа — хроническая дерматологическая патология, которая выражается в покраснениях и красноватой сыпи на коже лица.

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