СМИ сообщили о подготовке группой исламских стран мирного плана по Газе

Контактная группа Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) предоставила пяти постоянным членам Совета Безопасности (СБ) ООН новый план мирного урегулирования конфликта в секторе Газа.
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