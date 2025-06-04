Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Погибшие солдаты ВСУ потратят военный бюджет Украины

Погибшие солдаты ВСУ потратят военный бюджет Украины

Решение России передать Украине тысячи тел военных ВСУ поставило перед Киевом задачу по выплате огромных компенсаций родственникам убитых – до 10% от военного бюджета.

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Комментарии
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Галина Чужая
Сейчас  тест на ДНК не проблема. А вот для   Украины проблема будет  номер 1. Это не просто деньги, а ДЕНЬЖИЩИ!!  А если откажутся там женщины ещё один майдан устроят и всех их азовцев на куски порвут.
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3 час.
alik3456 Джексон
Да чего там опознавать? Они все на одно бандеровская харя...
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1 час.
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