Решение России передать Украине тысячи тел военных ВСУ поставило перед Киевом задачу по выплате огромных компенсаций родственникам убитых – до 10% от военного бюджета.
Погибшие солдаты ВСУ потратят военный бюджет Украины
Комментарии
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Галина Чужая
Сейчас тест на ДНК не проблема. А вот для Украины проблема будет номер 1. Это не просто деньги, а ДЕНЬЖИЩИ!! А если откажутся там женщины ещё один майдан устроят и всех их азовцев на куски порвут.
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3 час.
alik3456 Джексон
Да чего там опознавать? Они все на одно бандеровская харя...
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1 час.
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