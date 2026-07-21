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Глеб Дьяченко был самым скрываемым внуком Ельцина — и единственным, кто покорил мировой спорт

Глеб Дьяченко был самым скрываемым внуком Ельцина — и единственным, кто покорил мировой спорт

Сегодня Глебу Дьяченко 30 лет. В детстве врачи, по воспоминаниям его крестного отца, не верили, что мальчик выживет.

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