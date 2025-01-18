В Петербурге и Ленобласти посчитают зимующих водоплавающих птиц

Петербуржцев приглашают помочь В эти выходные, 18 и 19 января, жителей Петербурга и Ленинградской области приглашают принять участие в ежегодной Всероссийской акции «Серая шейка», организованной Союзом охраны птиц России.
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