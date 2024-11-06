Объяснен подвох новых вкладов со ставками выше 25% годовых

Все больше банков предлагают вклады с повышенными ставками при условии участия в программе долгосрочных сбережений (ПДС) — однако у таких депозитов есть строгие условия, предупредил главный аналитик Банки.
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