Верховный суд штата Колорадо отстранил Трампа от выборов в этом штате

Верховный суд штата Колорадо, с минимальным перевесом голосов 4 против трёх, запретил Дональду Трампу участвовать в праймериз Республиканской партии в штате Колорадо на основе 14 поправки к Конституции США, согласно которой чиновник или должностное лицо, если он присягал Конституции США, не имеет права участвовать в выборах, если он принимал затем участие в попытках свержения власти […]