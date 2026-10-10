Редчайшие реликвии Михаила Булгакова привезли в Новосибирск

Семейные тайны и «золотой фонд» МХАТа Выставочный проект приурочен к важнейшим датам: 135-летию со дня рождения великого писателя и 100-летию со дня первой исторической постановки пьесы «Дни Турбиных» по роману «Белая гвардия», премьера которой состоялась во МХАТе 5 октября 1926 года.
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