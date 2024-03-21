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Южноуральские семьи начали получать соцвыплаты на покупку и строительство жилья

Южноуральские семьи начали получать соцвыплаты на покупку и строительство жилья

По программе «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году оформят 15 свидетельств. Первые селяне в Челябинской области станут обладателями социальной выплаты на возведение или покупку жилья по программе комплексного развития территорий.

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