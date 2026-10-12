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Иркутск Сегодня

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Иркутская область на 100% выполнила госзадание по защите лесов от пожаров

В Иркутской области на 100% и досрочно выполнено государственное задание по противопожарному обустройству лесов на 2026 год.

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