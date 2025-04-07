7 апреля в Москве состоится 15-й Российский форум по управлению Интернетом. В нем примут участие ведущие интернет-эксперты, представители органов государственной власти, бизнеса и общественных организаций по вопросам регулирования Интернета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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