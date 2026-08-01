Завтра похолодание до +16 градусов ночью

Завтра температура опустится до +16 ночью, а днём будет до +29 градусов. Как изменится погода и что это значит для выходных? Переходите читать!Сегодня, 1 августа, температура воздуха держится на отметке +27 градусов.
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