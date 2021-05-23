Сравнение рекламных роликов китайской, российской и американской армий становится вирусным

Патриот России и Советского СоюзаПолитикаСравнение рекламных роликов китайской, российской и американской армий становится вируснымПроще говоря, мир стебётся, сами американцы офигевают Перевод комментариев с англоязычных соц.сетей и ютуба.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНШНина ШалеваМир с трудом идет к мировой интеграции. Здесь интересы крупнейших экономик и наций. Только Армия какой-то страны может решать глобальные проблемы своих государств. Мир оказался очень тесным и маленьким. А Российская Федерация должна быть готовой в любую минуту дать отпор любому посягательству на наши интересы в любой точке Планеты. Речь идет и о выживаемости народов в том или ином государстве.Комментировать
Свежие комментарии