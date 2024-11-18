Игорь Кобзев: в Приангарье продолжат совершенствовать меры поддержки семей с детьми

По инициативе губернатора Игоря Кобзева депутатам регионального парламента направлен законопроект об изменениях в Закон Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области».
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