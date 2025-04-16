Раскрыты подробности зверского убийства детей в Канске

Информация о зверском убийстве малолетних детей разнеслась по СМИ и социальным сетям 14 апреля. Расправа произошла в небольшом сибирском городе Канске, погибли 8-летний мальчик, 4-летняя девочка и 7-месячным малыш.
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