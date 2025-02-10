Замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин ушел в отставку

Известно, что Коровин покинул пост по собственному желанию 7 февраля врио замминистра транспорта Алтайского края, начальник управления по транспорту Дмитрий Коровин по собственному желанию покинул должность.
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