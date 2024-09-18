После «пейджерной» истории версия о «неслучайном» падении вертолёта с президентом Ирана не выглядит неправдоподобной Перевёрнута очередная страница возможностей в современных вооружённых конфликтах.
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После «пейджерной» истории версия о «неслучайном» падении вертолёта с президентом Ирана не выглядит неправдоподобной Перевёрнута очередная страница возможностей в современных вооружённых конфликтах.
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