Рокер Стас Намин назвал «отморозком» приемного сына, который убил своих брата и бабушку

Музыкант сказал, что Роман был «недостойным и низким», и он не считал его за родственникаОснователь групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин (настоящее имя – Анастас Микоян) сказал, что его приемный сын Роман, убивший тещу и родного сына музыканта, «всегда был отморозком».
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