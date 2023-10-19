Рокер Стас Намин назвал «отморозком» приемного сына, который убил своих брата и бабушку

Музыкант сказал, что Роман был «недостойным и низким», и он не считал его за родственникаОснователь групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин (настоящее имя – Анастас Микоян) сказал, что его приемный сын Роман, убивший тещу и родного сына музыканта, «всегда был отморозком».