ЦБ предлагает вновь повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

ЦБ предлагает вновь повысить первоначальный взнос по льготной ипотекеЦБ предлагает вновь поднять требования к первоначальному взносу по льготной ипотеке, сообщила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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