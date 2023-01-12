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Кредитный рейтинг пермяков оказался ниже среднего по России

Кредитный рейтинг пермяков оказался ниже среднего по России

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) жителей Пермского края составило 591 балл, тогда как в общем по России этот показатель равен 612 баллам.

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