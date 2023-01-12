Кредитный рейтинг пермяков оказался ниже среднего по России

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) жителей Пермского края составило 591 балл, тогда как в общем по России этот показатель равен 612 баллам.
Популярные статьи
- Бойцы блокированного подразделения ВСУ в Соледаре спрыгнули с пятого этажа дома, чтобы избежать плена ВС РФ
- В Херсоне уничтожено около 200 сотрудников спецслужб Украины, замешанных в зачистке русских
- Глава Николаевской ОГА Ким прокомментировал удар по складу ВСУ в Очакове: "Кинжалы" пробили метр бетона
Свежие комментарии