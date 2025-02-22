Наблюдая за тем, как волны гнева нынешней американской администрации накатываются на некогда любимца бывших вашингтонских властей, невольно задаёшься вопросом, а насколько искренен Дональд Трамп в своём желании сместить с политической арены одного из тех, кто мешает скорейшему установлению мира на Украине? И не является ли всё, что мы видим сегодня, всего лишь проявлением уязвлённого самолюбия 47-го президента США, оскорблённого хамским поведением киевского выскочки? «Диктатором без выборов» назвал Дональд Трампа Владимира Зеленского, чем сразу же вызвал волну возмущения как в западной прессе, так и среди местных политиков, в том числе и американских.
Самомайдан. Насколько искренне желание Трампа снести Зе-режим
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
"БЕЙ СВОИХ, ЧТОБЫ ЧУЖИЕ БОЯЛИСЬ!!"... Но скорее всего, вскорости Израиль обломает рога Трампу...
Ответить
16 час.
Наталия
Слетевший с катушек Зеленский не оправдал надежд США. Опозорил главного спонсора. Это не устраивает Трампа. Зе уберут и назначат нового, более перспективного. Интересы России тут не причем и никого за океаном не волнуют.
Ответить
12 час.
Алексей Горшков
"Не рой другому яму - сам в неё попадёшь"! Трамп так хочет Россию от Китая оторвать, что Западную Европу от США УЖЕ оторвал! Нам, даже при СССР такого не удавалось!
Ответить
11 час.
Свежие комментарии