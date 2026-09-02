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Форвард «Трактора» Катчук о связях с Россией: «Мама общается со мной по-русски, особенно когда злится. У меня много родственников в Дзержинске. Обожаю пельмени»

Форвард « Трактора » Борис Катчук рассказал о своих связях с Россией.  Хоккеист родился в Ванкувере в семье русских эмигрантов – Елены Тумановой и Виктора Катчука.

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