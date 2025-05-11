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Пушилин: ВС РФ на красноармейском направлении освобождают метр за метром

Пушилин: ВС РФ на красноармейском направлении освобождают метр за метром

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что на красноармейском направлении продолжается активное наступление российских войск, которые продвигаются вперёд, постепенно освобождая территорию.

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