Пушилин: ВС РФ на красноармейском направлении освобождают метр за метром

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что на красноармейском направлении продолжается активное наступление российских войск, которые продвигаются вперёд, постепенно освобождая территорию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии