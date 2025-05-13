Россия готова к санкциям: экспорт в США будет диверсифицирован

Россия намерена расширить экспорт товаров в ответ на возможные новые санкции США. Заместитель главы Минфина Дмитрий Кику отметил текущий минимум в торговом обороте с США с 1992 года, а ЕС начал обсуждение 17-го пакета санкций против России.
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