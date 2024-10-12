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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Балотелли – стримеру: «Обещаю: порву сраную Серию А, когда найду клуб!»

Во время эфира с 34-летним экс-форвардом сборной Италии один из стримеров заявил, что ставит 30-летнего нападающего «Венеции» и сборной Финляндии Йоэла Похьянпало выше Балотелли.

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