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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мустафа Фавзи из египетской баскетбольной федерации: «Мы должны строго разделять спорт и политику. Это все очень нечестно»

Представитель египетской баскетбольной федерации Мустафа Фавзи приехал на «Экспо Баскет». «Главная цель – продолжить укреплять отношения с Российской федерацией баскетбола, которые зародились очень давно.

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