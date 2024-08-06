Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 520 подписчиков

Японский премьер Кисида снова не стал называть виновных в ядерном ударе по Хиросиме

Японский премьер Кисида снова не стал называть виновных в ядерном ударе по Хиросиме

Политики страны Восходящего солнца уже много лет не напоминают, что атомную бомбардировку их городов устроили США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Россиянин
У &quot;самураев&quot; поджилки трясутся от страха.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх