20 прекрасно сохранившихся портретов современников Христа

Античные скульптуры греков и римлян знают все, а вот картины той эпохи мало кто видел — а они есть. В начале XVIII века итальянский путешественник исследовал захоронения в Египте и обнаружил в одном из них экзотические портреты, которые прекрасно сохранились в сухом климате.