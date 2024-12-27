Куренков и Шойгу возложили цветы к памятнику ветеранам МЧС в честь Дня спасателя

МЧС России Глава МЧС Александр Куренков и секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в День спасателя почтили память сотрудников чрезвычайного ведомства в сквере Дмитрия Михайлика на Кременчугской улице в Москве.
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