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Куренков и Шойгу возложили цветы к памятнику ветеранам МЧС в честь Дня спасателя

Куренков и Шойгу возложили цветы к памятнику ветеранам МЧС в честь Дня спасателя

МЧС России Глава МЧС Александр Куренков и секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в День спасателя почтили память сотрудников чрезвычайного ведомства в сквере Дмитрия Михайлика на Кременчугской улице в Москве.

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