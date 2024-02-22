Чиновница из ЯНАО, подозреваемая в хищениях, не платила сотрудникам премии

В Тазовском районе ЯНАО руководитель «Дирекции по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования» Ирина Чернышева не выплачивала премии сотрудникам.
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