Сладкий сюрприз от науки: мед как защитник сердца

Сладкий сюрприз от науки: новое исследование пролило свет на неожиданные свойства меда. Оказывается, это лакомство, любимое многими, обладает целебной силой, помогая снижать уровень холестерина и сахара в крови.
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