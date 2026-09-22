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Аргументы недели

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Организаторы концерта Канье Уэста столкнулись с еще одним иском на 387 тысяч

Организаторы концерта Канье Уэста столкнулись с еще одним иском на 387 тысяч

Пара из Санкт-Петербурга обратилась в суд с иском к организаторам концерта Канье Уэста. Покупатели потребовали вернуть деньги и выплатить компенсацию, общая сумма требований составила 387 тысяч рублей.

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