Организаторы концерта Канье Уэста столкнулись с еще одним иском на 387 тысяч

Пара из Санкт-Петербурга обратилась в суд с иском к организаторам концерта Канье Уэста. Покупатели потребовали вернуть деньги и выплатить компенсацию, общая сумма требований составила 387 тысяч рублей.
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