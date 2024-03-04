Как представители власти отвечают на жалобы жителей Карелии

Удивительные подробности чиновничьих отповедей В феврале 2024 года вместе с депутатами Законодательного собрания РК Эмилией Слабуновой и Инной Болучевской журналист нашего издания побывала в поселке Кедрозере и деревне Лижме Кондопожского района.
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