Эксперт Бондарь: коммунальщики продолжат указывать суммы старых долгов в платежках

Определение Верховного суда не запрещает всем коммунальщикам указывать в платежках старые долги. Чтобы избавиться от этой информации в расчетных документах, жильцам нужно подать обращение в управляющую организацию, а в случае отказа — жалобу в жилищную инспекцию.