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ИА Регнум

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Эксперт Бондарь: коммунальщики продолжат указывать суммы старых долгов в платежках

Эксперт Бондарь: коммунальщики продолжат указывать суммы старых долгов в платежках

Определение Верховного суда не запрещает всем коммунальщикам указывать в платежках старые долги. Чтобы избавиться от этой информации в расчетных документах, жильцам нужно подать обращение в управляющую организацию, а в случае отказа — жалобу в жилищную инспекцию.

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