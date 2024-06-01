Египет, Катар и США призвали ХАМАС и Израиль заключить соглашение по сектору Газа

Египет, США и Катар, выполняющие роль посредников в диалоге между палестинским движением ХАМАС и Израилем, апеллировали к сторонам конфликта с призывом заключить соглашение по урегулированию ситуации в секторе Газа на основе принципов, представленных в речи президента США Джо Байдена 31 мая.