Египет, Катар и США призвали ХАМАС и Израиль заключить соглашение по сектору Газа

Египет, США и Катар, выполняющие роль посредников в диалоге между палестинским движением ХАМАС и Израилем, апеллировали к сторонам конфликта с призывом заключить соглашение по урегулированию ситуации в секторе Газа на основе принципов, представленных в речи президента США Джо Байдена 31 мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии