«Балерина» с Аной де Армас, якутский «Белый пароход» и еще 12 фильмов июня

В начале лета зрители смогут посмотреть на большом экране спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас, полнометражное продолжение популярного аниме, экранизации произведений Стивена Кинга и Франсуазы Саган, свежие работы Майка Флэнегана, Начо Вигалондо, Селин Сон и Илая Крэйга, несколько любопытных отечественных картин, включая новое якутское кино, и разножанровые картины с Аль Пачино, Киану Ривзом, Дэном Стивенсом, Томом Хиддлстоном, Джессикой Лэнг, Марио Касасом, Дакотой Джонсон, Крисом Эвансом и Педро Паскалем.