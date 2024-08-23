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Петербургский дневник

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Андрей Макаревич* пожаловался на жизнь в Израиле

Андрей Макаревич* пожаловался на жизнь в Израиле

На некоторую неопределенность в стране Известный музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич*, переехавший в Израиль в 2022 году, признался, что пока не привык к жизни в условиях постоянного напряжения.

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Катерина
Уехал... и  уехал. Помер... так  помер!
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