ЦАХАЛ сообщает, что 7 ноября 2024 года заключил соглашение с США о поставке 25 новых многофункциональных истребителей Boeing F-15IA Advanced, с опционом еще на 25 самолётов.
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ЦАХАЛ сообщает, что 7 ноября 2024 года заключил соглашение с США о поставке 25 новых многофункциональных истребителей Boeing F-15IA Advanced, с опционом еще на 25 самолётов.
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