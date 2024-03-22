Посол РФ в Токио: Япония активизировала военную деятельность у границ России AlexCoderПосол РФ в Токио: Япония активизировала военную деятельность у границ России AlexCoder Антироссийские настроения захватили многие государства Ситуация на международной арене оставляет желать лучшего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии