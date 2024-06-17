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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Елевич: «Я бы поставил Лигу ВТБ на одно место с испанским чемпионатом»

В новом сезоне Лиги 12 участников сыграют в четыре круга. «У нас чемпионат и так очень хороший, а новый формат должен сделать его еще более конкурентным и зрелищным.

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