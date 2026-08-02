Кадры продолжающегося пожара на складе Wildberries в Новосемейкино. Дым от пожара тянется на десятки километров от самого склада.
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Кадры продолжающегося пожара на складе Wildberries в Новосемейкино. Дым от пожара тянется на десятки километров от самого склада.
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