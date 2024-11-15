Пол Робертс: Мятеж Дональда Трампа будет быстро подавлен

Сторонникам Трампа опасно полагать, что после выборов борьба завершена. На самом деле она только начинается, и если Трамп не сможет создать полноценную команду, ничего не сдвинется, пишет в своей статье в издании Свободная Пресса обозреватель Пол Робертс.