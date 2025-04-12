Занко заявила, что осквернение георгиевской ленты грозит сроком до пяти лет

Новости внутренней и внешней политики в России

Член Государственной Думы Российской Федерации и представитель общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко проинформировала о том, что те, кто решит осквернить георгиевскую ленту, понесут заслуженное наказание.