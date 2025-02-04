Экс-советник Пентагона обвинил Келлога во враждебности к России

Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор обвинил спецпосланника США по Украине Кита Келлога в поддержке враждебных настроений в адрес России с учётом того, что американский лидер Дональд Трамп не хочет войны с Москвой.