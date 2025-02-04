Экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор обвинил спецпосланника США по Украине Кита Келлога в поддержке враждебных настроений в адрес России с учётом того, что американский лидер Дональд Трамп не хочет войны с Москвой.
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