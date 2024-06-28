Трамп заявил на дебатах с Байденом, что Украина проигрывает в конфликте с РФ

Украина проигрывает в текущем конфликте с Российской Федерацией. Соответствующее заявление в ходе дебатов с главой Соединенных Штатов Джо Байденом, которые транслирует телеканал CNN, сделал бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.
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