Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении: Кожемяко Олега Николаевича — на должность заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — Полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе; Никитина Андрея Сергеевича — на должность заместителя Председателя Правительства Российской Федерации; Окладниковой Ирины Андреевны — на должность заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — Руководителя Аппарата Правительства РФ; Силуанова Антона Германовича — на должность заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов РФ; Ядрова Дмитрия Викторовича — на должность Министра транспорта Российской Федерации.