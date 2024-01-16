"Но факт в том, что тоннель готов, и Москва готовится начать транзитные поставки" - уже начала

Это -- большой материал о тех самых талибах, приходом к власти которых пугали РФ на предмет их экспансии в республики Средней АзииЭкспансии пока что нет никакой, зато талибов принимают в РФ (и наверняка в Китае), и Россия с Китаем активно включают Афганистан под управлением Талибана в общее хозяйственное пространство Евразийского Востока, со всеми находящимися в его недрах ископаемыми ресурсами и географическим положением транспортного коридора север -- югТак что -- рекомендую прочестьЦитирую, выделяя некоторые места:«Теперь в одной связке.