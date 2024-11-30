СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Сафронов
    Страшная автором придумана драма, но скорее всего в жизни есть ещё страшнее ее...Кто считает, что ...
  • Алексей Сафронов
    ... скорее всего "реально" выдуманная, но очень поучительная!Кто считает, что ...
  • Ингерман Ланская
    Варварства???? А взрывать Памятник Русской Победы не Варварство?????«Есть вопросы и к...

Кто считает, что его хата с краю! Она не с краю. Она следующая!

Кто считает, что его хата с краю! Она не с краю. Она следующая!

Он родился в небольшом южном городке сразу после развала Великой страны. Рядом с их городом нарисовалась какая-то граница.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Георгийюра Гончар
Всё началось в августе 91!!Только очередь дошла только сейчас!!А по дороге многих таких задело и перемололо за 33 года!!
Ответить
28 мин.
Алексей Сафронов
... скорее всего &quot;реально&quot; выдуманная, но очень поучительная!
Ответить
10 мин.
Алексей Сафронов
Страшная автором придумана драма, но скорее всего в жизни есть ещё страшнее ее...
Ответить
5 мин.

Картина дня

наверх