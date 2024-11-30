Он родился в небольшом южном городке сразу после развала Великой страны. Рядом с их городом нарисовалась какая-то граница.
Кто считает, что его хата с краю! Она не с краю. Она следующая!
Комментарии
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Георгийюра Гончар
Всё началось в августе 91!!Только очередь дошла только сейчас!!А по дороге многих таких задело и перемололо за 33 года!!
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28 мин.
Алексей Сафронов
... скорее всего "реально" выдуманная, но очень поучительная!
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10 мин.
Алексей Сафронов
Страшная автором придумана драма, но скорее всего в жизни есть ещё страшнее ее...
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5 мин.
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