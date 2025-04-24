Песков: Путин проведёт мероприятия с участниками СВО в рамках Дня Победы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина намерен принять участие в мероприятиях с участниками специальной военной операции в рамках празднования Дня Победы.
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