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Песков: Путин проведёт мероприятия с участниками СВО в рамках Дня Победы

Песков: Путин проведёт мероприятия с участниками СВО в рамках Дня Победы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина намерен принять участие в мероприятиях с участниками специальной военной операции в рамках празднования Дня Победы.

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