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  • Марина Биченова
    У таких нет родины, их волнует только наполненность кармана. Надеемся что никто из тех кто наговорил в три короба, ни...Безмозглые, подлы...
  • вага карлито
    Верно! результат многолетних порций яда  со всего ныне называющего себя  западом! Просто  время привело идею украиниз...Русский – это сво...
  • igor kim
    Да, к сожалению, после Сталина не было гениев, хотя бы Вашего уровня, которые смогли бы продвинуть дальше теорию комм...Привет вам из СССР!

Русский – это свободный, украинец – это раб

Русский – это свободный, украинец – это раб

Русские и "украинцы". Метафизика конфликта Спор о дефинициях (определениях) – всегда один из самых важных.

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Комментарии
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вага карлито
Они метались из стороны в сторону в желании служить кто больше даст! Это казаки  а остальное там всегда было быдло которое и татары и поляки и шведы гнобили по чем зря благо земля  плодородная кормила всех!потому без труда заразили своей бредью о мнимом величии всех поголовно за редким исключением!
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42 мин.
Natalija Osminina
Наемные убийцы со всего мира стекались на Украину, чтобы участвовать в сечах.  Все данные  существуют еще в дореволюционных изданиях, все описано по процентам. Поэтому украинцы - их потомки, это  результат генетической  сборной солянки.
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34 мин.
вага карлито
Верно! результат многолетних порций яда  со всего ныне называющего себя  западом! Просто  время привело идею украинизации к полнейшему абсурду! Тем паче что у нас  постоянно  забывать пытаются обо всех подлостях совершёнными ими!)) И ныне тоже  мягко как говорится  выводы делают жалеючи!
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28 мин.

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