Русские и "украинцы". Метафизика конфликта Спор о дефинициях (определениях) – всегда один из самых важных.
Русский – это свободный, украинец – это раб
Комментарии
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вага карлито
Они метались из стороны в сторону в желании служить кто больше даст! Это казаки а остальное там всегда было быдло которое и татары и поляки и шведы гнобили по чем зря благо земля плодородная кормила всех!потому без труда заразили своей бредью о мнимом величии всех поголовно за редким исключением!
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42 мин.
Natalija Osminina
Наемные убийцы со всего мира стекались на Украину, чтобы участвовать в сечах. Все данные существуют еще в дореволюционных изданиях, все описано по процентам. Поэтому украинцы - их потомки, это результат генетической сборной солянки.
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34 мин.
вага карлито
Верно! результат многолетних порций яда со всего ныне называющего себя западом! Просто время привело идею украинизации к полнейшему абсурду! Тем паче что у нас постоянно забывать пытаются обо всех подлостях совершёнными ими!)) И ныне тоже мягко как говорится выводы делают жалеючи!
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28 мин.
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