Русский – это свободный, украинец – это раб

вага карлито Они метались из стороны в сторону в желании служить кто больше даст! Это казаки а остальное там всегда было быдло которое и татары и поляки и шведы гнобили по чем зря благо земля плодородная кормила всех!потому без труда заразили своей бредью о мнимом величии всех поголовно за редким исключением!

Natalija Osminina Наемные убийцы со всего мира стекались на Украину, чтобы участвовать в сечах. Все данные существуют еще в дореволюционных изданиях, все описано по процентам. Поэтому украинцы - их потомки, это результат генетической сборной солянки.